Во время отгадывания личности циклопа детективы предположили, что внутри этого персонажа могут скрываться певицы Мишель Андраде, Jerry Heil или Анна Тринчер. Циклоп оказался не робкого десятка и с ходу предложил Данилко перейти к близкому общению.
«Иногда вы такой серьезный, что аж тошнит. Если вы меня обнимете, то станете сразу счастливее. Обещаю!» — сказал человек в костюме циклопа.
«Она молоденькая, она хочет. Это я так — по-пенсионерски», — отреагировал Данилко.
Обнимая циклопа, он уверенно заявил, что под маской Андраде, и даже пошутил, что сводит ее после программы в ресторан для детей. На это ведущий шоу Владимир Остапчук заявил, что после такого Данилко обязан жениться.
С версией коллеги не согласилась певица Оля Полякова, уверенная, что отгадывают они личность не молодой исполнительницы, а «взрослой, умной и хитрой женщины». После выводов артистки Данилко полез обниматься и к ней, что Полякова, конечно, не смогла оставить без внимания.
«Боже, что это творится? Кто накормил Данилко виагрой?» — задалась она вопросом.
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Украинское шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.
Эту задачу на Украине выполняют певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.