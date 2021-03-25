Детективы украинского проекта «Маска», в число которых входит Андрей Данилко, часто спорят и даже ссорятся в процессе выяснения личности очередной «маски». О новых разборках между членами жюри стало известно из публикации на официальной странице программы в Instagram

Во время отгадывания личности циклопа детективы предположили, что внутри этого персонажа могут скрываться певицы Мишель Андраде, Jerry Heil или Анна Тринчер. Циклоп оказался не робкого десятка и с ходу предложил Данилко перейти к близкому общению.

«Иногда вы такой серьезный, что аж тошнит. Если вы меня обнимете, то станете сразу счастливее. Обещаю!» — сказал человек в костюме циклопа.

«Она молоденькая, она хочет. Это я так — по-пенсионерски», — отреагировал Данилко.

Жена топ-чиновника НАБУ купила щенка дороже месячной зарплаты мужа © ilike.pet Владимир Остапчук заявил, что после такого Данилко обязан жениться.

С версией коллеги не согласилась певица Оля Полякова, уверенная, что отгадывают они личность не молодой исполнительницы, а «взрослой, умной и хитрой женщины». После выводов артистки Данилко полез обниматься и к ней, что Полякова, конечно, не смогла оставить без внимания.

«Боже, что это творится? Кто накормил Данилко виагрой?» — задалась она вопросом.

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Украинское шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.

Эту задачу на Украине выполняют певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.