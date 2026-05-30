https://ukraina.ru/20260530/vasiliy-kashin-rossii-nado-gotovitsya-bit-ne-tolko-po-kievu-no-i-po-evrope-1079605119.html

Василий Кашин: "России надо готовиться бить не только по Киеву, но и по Европе"

Василий Кашин: "России надо готовиться бить не только по Киеву, но и по Европе" - 30.05.2026 Украина.ру

Василий Кашин: "России надо готовиться бить не только по Киеву, но и по Европе"

Надеюсь, что в ходе летней кампании мы добьемся максимального успеха в Донбассе. Параллельно было бы неплохо расширить зону безопасности вдоль старой границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2026-05-30T05:15

2026-05-30T05:15

2026-05-30T05:15

новости

киев

донбасс

россия

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059130048_0:18:658:388_1920x0_80_0_0_4d310fe876dfb80f3ccfd919a157e788.jpg

Отвечая на вопрос журналиста об ожиданиях от летней кампании, эксперт заявил: "Надеюсь, что в ходе летней кампании мы добьемся максимального успеха в Донбассе. Параллельно было бы неплохо расширить зону безопасности вдоль старой границы", — пояснил Кашин.По его мнению, это бы решило многие проблемы и позволило бы России выставить новые требования. Не столько территориального, сколько военно-политического характера, на это мы должны быть нацелены, заявил аналитик."Сейчас идет очередной этап технологической гонки. Боевые действия меняются каждые несколько месяцев", — добавил Кашин."России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей" на сайте Украина.ру.

киев

донбасс

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, донбасс, россия, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины