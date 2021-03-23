Во вторник, 23 марта, Министерство внутренних дел (МВД) Украины опубликует данные следствия о причастных к вандализму у Офиса президента (ОП). Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил в комментарии Telegram-каналу Pavlovsky News

По словам замглавы МВД, фаеры и краску устроившим разгром ОП радикалам подвезли организованно, что задокументировано правоохранителями. Геращенко назвал неонацистами участников беспорядков у Офиса Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Все вы увидите. Мы это готовим, чтобы общество могло увидеть, как все было. Эти личности знают, что мы знаем, как все было», — заявил Геращенко.

Ранее, 20 марта, сторонники осужденного на семь лет одесского радикала Сергея Стерненко устроили на Банковой акцию протеста против его заключения. Они жгли фаеры, бросили петарду, разбили в здании стекло и разбрызгивали краску из баллончиков.

Правоохранители им не препятствовали. Ущерб от погрома Офиса президента оценивается в 2 миллиона гривен.

Также радикалы анонсировали новую акцию в поддержку Стерненко. Она состоится в день апелляции по его делу, дата пока неизвестна.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Стерненко за похищение депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. У здания суда собрались сторонники националиста, жгли покрышки.