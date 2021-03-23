По словам замглавы МВД, фаеры и краску устроившим разгром ОП радикалам подвезли организованно, что задокументировано правоохранителями.
«Все вы увидите. Мы это готовим, чтобы общество могло увидеть, как все было. Эти личности знают, что мы знаем, как все было», — заявил Геращенко.
Ранее, 20 марта, сторонники осужденного на семь лет одесского радикала Сергея Стерненко устроили на Банковой акцию протеста против его заключения. Они жгли фаеры, бросили петарду, разбили в здании стекло и разбрызгивали краску из баллончиков.
Правоохранители им не препятствовали. Ущерб от погрома Офиса президента оценивается в 2 миллиона гривен.
Также радикалы анонсировали новую акцию в поддержку Стерненко. Она состоится в день апелляции по его делу, дата пока неизвестна.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Стерненко за похищение депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. У здания суда собрались сторонники националиста, жгли покрышки.