Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни. Об этом 17 марта сообщил вице-глава государства Самиа Сулуху Хасан, передает Bloomberg

Призывавший лечиться молитвами президент Танзании заболел COVID-19 © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

В то же время Магуфули заявлял об отсутствии COVID-19 в стране и подчеркивал, что Танзания не будет закупать вакцины. При этом он призывал народ молиться и поститься для лечения болезней.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Танзания не сообщала данные по заболеваемости и смертности от коронавируса с мая 2020 года. Всего в стране было выявлено 509 заражений и 21 смерть.