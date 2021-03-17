«Продолжают жить в своём фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке. Теперь министр культуры взялся за мировую ситуацию с вакцинами и вакцинацией, которые Украина не производит и не проводит. Не режим, а сказка», — написала Захарова.
Накануне Ткаченко заявил в Telegram, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России, чтобы расчистить рынок для «Спутника V».
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже опровергал информацию о якобы причастности России к «кампании по дезинформации» о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.