Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 16 марта в своем Facebook прокомментировала высказывание украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca в Европе якобы устроила Россия

Украинский министр обвинил РФ в проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе © REUTERS, Irakli Gedenidze

Накануне Ткаченко заявил в Telegram, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе якобы могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России, чтобы расчистить рынок для «Спутника V».

В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже опровергал информацию о якобы причастности России к «кампании по дезинформации» о вакцинах от коронавируса производства западных стран, назвав ее чушью.