Глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 16 марта в своем Telegram обвинил Россию в причастности к проблемам вакцины от коронавирусной инфекции фирмы AstraZeneca в Евросоюзе

Нам больше достанется. Почему власти Украины не признают проблем с вакциной AstraZeneca © REUTERS, Irakli Gedenidze «Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника"», — заявил Ткаченко. Уже 20 европейских стран решили запретить использование вакцины AstraZeneca. Частично или полностью остановили вакцинацию власти Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Словении, Франции и Эстонии. Причиной стало возникновение у привившихся тромбоза. При этом в компании заявляли о безопасности вакцины.