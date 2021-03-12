Объем закупок в прошлом году составил 108 миллионов долларов, при этом 62% от этой суммы приходится на свинину.
Вышла в лидеры Украина и по закупкам молочных продуктов, изготовленных в России. Закупки продукции российских товаропроизводителей в этом сегменте рынка достигли 45 миллионов долларов.
«При этом для РФ украинский рынок не имеет большого значения. В стоимостном выражении на Украину пришлось лишь 2,5% от всего агроэкспорта России», — говорится в сообщении.
Ранее Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) сообщила, что на Украине за 2020 год резко снизилось поголовье свиней из-за рекордно низкой рентабельности их выращивания.