Украина вошла в тройку мировых лидеров среди импортеров российской мясной продукции по итогам 2020 года. Об этом 12 марта сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

Вред или польза? Диетолог поставила точку в споре о сале © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Вышла в лидеры Украина и по закупкам молочных продуктов, изготовленных в России. Закупки продукции российских товаропроизводителей в этом сегменте рынка достигли 45 миллионов долларов.

«При этом для РФ украинский рынок не имеет большого значения. В стоимостном выражении на Украину пришлось лишь 2,5% от всего агроэкспорта России», — говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) сообщила, что на Украине за 2020 год резко снизилось поголовье свиней из-за рекордно низкой рентабельности их выращивания.