В одном из столичных вузов Украины провели церемонию торжественного открытия женского туалета, приуроченную к 8 Марта. Об этом 10 марта сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале

Украинки рассказали о самых нежеланных подарках на 8 Марта © Стрингер | Стрингер | Перейти в фотобанк

Он приложил к посту видео церемонии. На записи сотрудник образовательного учреждения с папкой зачитал благодарность ректору вуза и рассказал стихотворение.

«Вам понравится наша работа, ведь мы очень старались для вас. В ней любовь к вам и наша забота, вы, уверен, оцените нас. Ну, а мы вас давно оценили, самый высший поставили балл. Вы умом и красой нас пленили, мы для вас открываем сей зал (показывает на туалет. — Ред.)», — сказал он, после чего всех собравшихся пригласили в актовый зал, чтобы отметить это событие шампанским.

Бужанский, в свою очередь, поинтересовался у пользователей, каким образом они поздравили женщин с 8 Марта.