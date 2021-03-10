«Очень достойно провели мероприятие, с участием коллектива, официальных лиц, зачитыванием стихов, перерезанием ленточки и последующим торжественным распитием шампанского. На прохождение студентов парадной колонной просто не хватило места», — сыронизировал нардеп.
Он приложил к посту видео церемонии. На записи сотрудник образовательного учреждения с папкой зачитал благодарность ректору вуза и рассказал стихотворение.
«Вам понравится наша работа, ведь мы очень старались для вас. В ней любовь к вам и наша забота, вы, уверен, оцените нас. Ну, а мы вас давно оценили, самый высший поставили балл. Вы умом и красой нас пленили, мы для вас открываем сей зал (показывает на туалет. — Ред.)», — сказал он, после чего всех собравшихся пригласили в актовый зал, чтобы отметить это событие шампанским.
Бужанский, в свою очередь, поинтересовался у пользователей, каким образом они поздравили женщин с 8 Марта.