По словам постпреда, многие из его коллег в дипломатическом корпусе выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами.
Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется, однако процесс займет какое-то время — по меньшей мере, месяц.
«Частично это будет зависеть от европейских властей», — добавил он.
Many colleagues from diplomatic corps in Vienna, as well as from local int. organisations expressed interest in being vaccinated with Russian vaccines. My capital works on that but it will take some time(not less than a month). Partially it will depend on European authorities— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) March 6, 2021
На днях представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что странам Европы разрешено самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь одобрения от Европейского агентства лекарственных средств.