Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 7 марта в своем Twitter рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам

«Отличная вакцина»: президент Венесуэлы сделал прививку «Спутником V» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется, однако процесс займет какое-то время — по меньшей мере, месяц.

«Частично это будет зависеть от европейских властей», — добавил он.

Many colleagues from diplomatic corps in Vienna, as well as from local int. organisations expressed interest in being vaccinated with Russian vaccines. My capital works on that but it will take some time(not less than a month). Partially it will depend on European authorities — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) March 6, 2021

На днях представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что странам Европы разрешено самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь одобрения от Европейского агентства лекарственных средств.