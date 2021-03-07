«Отличная вакцина»: президент Венесуэлы сделал прививку «Спутником V»
«Отличная вакцина»: президент Венесуэлы сделал прививку «Спутником V»
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
По словам постпреда, многие из его коллег в дипломатическом корпусе выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами.

Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется, однако процесс займет какое-то время — по меньшей мере, месяц.

«Частично это будет зависеть от европейских властей», — добавил он.

На днях представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что странам Европы разрешено самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь одобрения от Европейского агентства лекарственных средств.