Силы ПВО за девять часов сбили 156 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО с 14:00 мск до 23:00 мск уничтожили 156 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом в ночь на 31 марта сообщает Минобороны РФ
2026-03-31T01:01
2026-03-31T01:04
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 32 вражеских БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области;🟥️ 15 БПЛА – над территорией Смоленской области;🟥️ Пять БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥️ По два БПЛА – над территориями Курской, Новгородской и Псковской областей.В период с 14:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 98 украинских БПЛА самолётного типа: 41 БПЛА – над территорией Брянской области, 23 БПЛА – над территорией Курской области, 20 БПЛА – над территорией Белгородской области, 14 БПЛА – над территорией Смоленской области.Таким образом, в период с 14:00 мск до 23:00 мск 30 марта силы ПВО уничтожили 156 вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы.
01:01 31.03.2026 (обновлено: 01:04 31.03.2026)
 
Силы ПВО с 14:00 мск до 23:00 мск уничтожили 156 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом в ночь на 31 марта сообщает Минобороны РФ
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 32 вражеских БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области;
🟥️ 15 БПЛА – над территорией Смоленской области;
🟥️ Пять БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥️ По два БПЛА – над территориями Курской, Новгородской и Псковской областей.
В период с 14:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 98 украинских БПЛА самолётного типа: 41 БПЛА – над территорией Брянской области, 23 БПЛА – над территорией Курской области, 20 БПЛА – над территорией Белгородской области, 14 БПЛА – над территорией Смоленской области.
Таким образом, в период с 14:00 мск до 23:00 мск 30 марта силы ПВО уничтожили 156 вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы.
02:14Военная сводка за 30 марта от канала "Дневник десантника"
01:59Иранский вопрос в российском контексте
01:58МИД РФ предупредил граждан об опасности выезда в США и ряд других стран
01:36Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:01Силы ПВО за девять часов сбили 156 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
00:43Посольство Украины попросило власти Ливана разрешить "потерявшему паспорт украинцу" покинуть страну
00:18Посольство США в Венесуэле официально возобновляет работу. Новости к этому часу
20:27Иран считает Украину участницей агрессии США и Израиля
19:44У США ещё есть шанс сбежать! Казаков о двух гарантиях от Ирана, веском слове Путина и гибели Израиля
19:30Втягивание государств Персидского залива в чужую войну недопустимо - МИД РФ
19:26В Луганской Народной Республике восстановили энергоснабжение более 200 тысяч абонентов
19:17ЕС предлагает свое воздушное пространство Украине для ударов по России
19:15Константин Кеворкян: Если Украина.ру начнет хихикать над Зеленским, одолеть Украину будет гораздо сложнее
19:11Дубы вырубили в Национальном природном парке "Белоозерский" в Черкасской области
18:49В Закарпатье будут судить таможенника, вымогавшего миллионы за ввоз "элитной" контрабанды из Швейцарии
18:26Латвия выделяет Украине 6,8 миллионов евро на покупку дронов
18:21ВСУ недооценили бойцов из Северной Кореи, помогавших России выбить ВСУ из Курской области
18:11"Лучше запускать ракеты по Украине": военкор про ответ Прибалтике и защиту от украинских дронов
18:00ВСУ напали на мирных жителей и оставили схроны с химическим и бактериологическим оружием. Новости к 18.00
18:00Иран выступил против Украины, Telegram может остаться, Зеленский стал не актуален. Итоги 30 марта
Лента новостейМолния