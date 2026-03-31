Силы ПВО за девять часов сбили 156 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Силы ПВО с 14:00 мск до 23:00 мск уничтожили 156 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом в ночь на 31 марта сообщает Минобороны РФ
Силы ПВО за девять часов сбили 156 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:01 31.03.2026 (обновлено: 01:04 31.03.2026)
Силы ПВО с 14:00 мск до 23:00 мск уничтожили 156 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом в ночь на 31 марта сообщает Минобороны РФ
"В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 32 вражеских БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области;
🟥️ 15 БПЛА – над территорией Смоленской области;
🟥️ Пять БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥️ По два БПЛА – над территориями Курской, Новгородской и Псковской областей.
В период с 14:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 98 украинских БПЛА самолётного типа: 41 БПЛА – над территорией Брянской области, 23 БПЛА – над территорией Курской области, 20 БПЛА – над территорией Белгородской области, 14 БПЛА – над территорией Смоленской области.
Таким образом, в период с 14:00 мск до 23:00 мск 30 марта силы ПВО уничтожили 156 вражеских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы.
