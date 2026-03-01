Посольство США в Венесуэле официально возобновляет работу. Новости к этому часу

Посольство США в Венесуэле официально возобновляет работу. Новости к этому часу - 31.03.2026 Украина.ру

Посольство США в Венесуэле официально возобновляет работу. Новости к этому часу

Посольство Соединённых Штатов в Венесуэле официально возобновляет работу, заявил Bloomberg со ссылкой на Госдепартамент США. Об этом 30 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-03-31T00:18

2026-03-31T00:18

2026-03-31T00:18

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Посольство США в Венесуэле официально возобновляет свою работу в понедельник... Возобновление работы "укрепит способность [Соединённых Штатов] напрямую взаимодействовать с временным правительством Венесуэлы, гражданским обществом и частным сектором", — пишет агентство со ссылкой на внутреннюю записку госдепа.Другие новости к этому часу:🟦 США и Израиль нанесли ракетный удар по самолёту с гуманитарной помощью в иранском Мешхеде. Борт был с лекарствами и медаппаратурой из нескольких стран, сообщает агентство Fars;🟦 Минобороны Турции сообщило о перехвате силами НАТО в воздушном пространстве республики запущенной из Ирана ракеты;🟦 The New York Times: Иран сегодня разрешил двум китайским торговым судам пройти через Ормузский пролив. Также сообщается, что исламская республика взимает до 2 миллионов долларов пошлины с судов, которым он разрешает проход;🟦 Си Цзиньпин пригласил лидера крупнейшей оппозиционной партии Тайваня "Гоминьдан" Чжэн Ливень посетить Китай 7-12 апреля — Синьхуа. Партия объявила, что Чжэн приняла приглашение. Это будет первый визит действующего лидера этой партии с 2016 года.Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегами из государств Персидского залива назвал недопустимым втягивание государств региона в чужую войну.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

венесуэла

иран

израиль

турция

китай

тайвань

ближний восток

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

украина.ру, новости, сша, венесуэла, иран, израиль, посольство, ракетный удар, гуманитарная помощь, турция, нато, китай, си цзиньпин, сергей лавров, тайвань, конфликт, удар по ирану, война в иране, ближний восток, военная эскалация, эскалация, мид рф