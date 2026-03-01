Посольство США в Венесуэле официально возобновляет работу. Новости к этому часу
Посольство Соединённых Штатов в Венесуэле официально возобновляет работу, заявил Bloomberg со ссылкой на Госдепартамент США. Об этом 30 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-31T00:18
"Посольство США в Венесуэле официально возобновляет свою работу в понедельник... Возобновление работы "укрепит способность [Соединённых Штатов] напрямую взаимодействовать с временным правительством Венесуэлы, гражданским обществом и частным сектором", — пишет агентство со ссылкой на внутреннюю записку госдепа.
Другие новости к этому часу:
🟦 США и Израиль нанесли ракетный удар по самолёту с гуманитарной помощью в иранском Мешхеде. Борт был с лекарствами и медаппаратурой из нескольких стран, сообщает агентство Fars;
🟦 Минобороны Турции сообщило о перехвате силами НАТО в воздушном пространстве республики запущенной из Ирана ракеты;
🟦 The New York Times: Иран сегодня разрешил двум китайским торговым судам пройти через Ормузский пролив. Также сообщается, что исламская республика взимает до 2 миллионов долларов пошлины с судов, которым он разрешает проход;
🟦 Си Цзиньпин пригласил лидера крупнейшей оппозиционной партии Тайваня "Гоминьдан" Чжэн Ливень посетить Китай 7-12 апреля — Синьхуа. Партия объявила, что Чжэн приняла приглашение. Это будет первый визит действующего лидера этой партии с 2016 года.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегами из государств Персидского залива назвал недопустимым втягивание государств региона в чужую войну. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.