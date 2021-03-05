Вступление в НАТО является единственным шансом для Украины на сохранение независимости и отстаивание собственных интересов. Об этом глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «1+1» 4 марта

«Мы говорим обо всем сейчас, о гривне, о ее курсе, а вопрос один важнейший — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет», — сказал Кравчук.

По его мнению, для вступления в НАТО в ближайшее время стране предстоит выполнить все, что от нее требует Альянс.

Украина: извилистый путь в НАТО © nato.int Владимир Зеленский заявил, что пока у него к президенту США Джо Байдену только один «очень простой вопрос»: «почему Украина до сих пор не в НАТО?».

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, чтобы приблизиться к своей цели. 25 февраля Зеленский попросил План действий по членству у генсека НАТО.