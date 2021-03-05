Он выразил надежду, что процесс вступления Украины в НАТО будет «максимально ускорен».
«В Украине идет война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО… Сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку исполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации… Членство в НАТО — наша цель», — заявил он.
Ермак напомнил, что в июне 2020 года Североатлантический альянс наделил Украину статусом участницы программы «Партнерство расширенных возможностей». По его мнению, это вывело Украину на новый уровень.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока у него к президенту США Джозефу Байдену только один «очень простой вопрос»: «почему Украина до сих пор не в НАТО?».
При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, чтобы приблизиться к своей цели. 25 февраля Зеленский попросил План действий по членству у генсека НАТО.