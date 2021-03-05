Процесс вступления Украины в НАТО должен быть максимально ускорен, поскольку Украина стоит на границе защиты демократических ценностей, и нужно просить об этом каждый день. Об этом 5 марта заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики страны, который транслировался в Facebook

Он выразил надежду, что процесс вступления Украины в НАТО будет «максимально ускорен».

«В Украине идет война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО… Сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку исполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации… Членство в НАТО — наша цель», — заявил он.

Украина: извилистый путь в НАТО © nato.int

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока у него к президенту США Джозефу Байдену только один «очень простой вопрос»: «почему Украина до сих пор не в НАТО?».

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, чтобы приблизиться к своей цели. 25 февраля Зеленский попросил План действий по членству у генсека НАТО.