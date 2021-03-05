По его словам, коммерческого оборота вакцин в стране пока нет из-за сверхвысокого спроса со стороны других государств. Однако, в случае если после вакцинации приоритетных групп украинцев останутся дозы вакцины, их могут использовать для платной вакцинации.
«Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer. — Ред.) колеблется от 15 до 20 долларов. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1,2 тыс. грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах», — сказал Шмыгаль.
Согласно данным соцопроса, к вакцинации от коронавируса на Украине готовы чуть более 24% жителей, более 60% отказываются.