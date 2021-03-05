Платная прививка от коронавируса будет стоить украинцам от 300 до 1,2 тыс. гривен (800–3,2 тыс. рублей). Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью изданию «Фокус», опубликованном 4 марта

«Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer. — Ред.) колеблется от 15 до 20 долларов. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1,2 тыс. грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах», — сказал Шмыгаль.

Согласно данным соцопроса, к вакцинации от коронавируса на Украине готовы чуть более 24% жителей, более 60% отказываются.