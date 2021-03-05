По информации на 10:00, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $68,04 за баррель, что на $1,3 (1,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цены фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени достигла $64,92 за баррель, что на $1,09 (1,71%) выше уровня на закрытие рынка в четверг.
Днем ранее министры стран ОПЕК+ отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным.
Россия и Казахстан согласовали увеличение добычи с апреля.