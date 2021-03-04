«Конец эпохи бедности» настал для тех 9 миллионов украинцев, которые уехали из страны на заработки. Об этом рассказал известный украинский экономист Виктор Скаршевский в интервью изданию Украина.ру

Виктор Скаршевский. Кто он © Facebook, Виктор Скаршевский | Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский обещал украинскому народу «конец эпохи бедности», однако за первое полугодие 2020-го бедность по тратам на Украине выросла до 45%.

Эксперт отметил, что эти люди не просят денег у государства, не просят никаких социальных бюджетных подачек, зарабатывают сами, но и государство при такой структуре экономики ничего не смогло бы им обеспечить.

«С одной стороны, это, конечно же, плохо, когда люди уезжают и приносят добавленную стоимость другим странам, но, с другой стороны, слава богу, что у людей есть возможность хоть как-то прокормить себя и свои семьи, становясь гастарбайтерами», — рассуждает Скаршевский.

Но это очень негативно повлияет на украинскую экономику, потому что эти люди потом из трудовых мигрантов или временных трудовых мигрантов будут постепенно превращаться в эмигрантов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.