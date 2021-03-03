Пока Александр Лукашенко остается у власти, Белоруссия ослабевает, а это выгодно Западу. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Дмитрий Болкунец

По мнению Болкунца, Запад не заинтересован в свержении Лукашенко, поскольку он служит прекрасным оружием против Москвы. Поэтому санкции Запада рассчитаны не на свержение президента Белоруссии, а на ослабление ее экономики, добавил он. «Не Лукашенко». Эксперт рассказал, что на самом деле разрядило ситуацию в Белоруссии © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

«Некоторым странам Евросоюза нужна ослабленная страна, чтобы они, как любит говорить Лукашенко, могли «взять власть, которая валяется под ногами». В какой-то момент Лукашенко настолько ослабнет, что к власти будет приведено послушное прозападное правительство, и это закончится полным разгромом отношений с Россией», — предостерег политолог.

Затем, продолжил Болкунец, Белоруссия будет выходить из всех интеграционных объединений и настаивать на полноценном пограничном контроле с РФ, повторяя путь Украины.

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