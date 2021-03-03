По мнению Болкунца, Запад не заинтересован в свержении Лукашенко, поскольку он служит прекрасным оружием против Москвы. Поэтому санкции Запада рассчитаны не на свержение президента Белоруссии, а на ослабление ее экономики, добавил он.
«Некоторым странам Евросоюза нужна ослабленная страна, чтобы они, как любит говорить Лукашенко, могли «взять власть, которая валяется под ногами». В какой-то момент Лукашенко настолько ослабнет, что к власти будет приведено послушное прозападное правительство, и это закончится полным разгромом отношений с Россией», — предостерег политолог.
Затем, продолжил Болкунец, Белоруссия будет выходить из всех интеграционных объединений и настаивать на полноценном пограничном контроле с РФ, повторяя путь Украины.
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