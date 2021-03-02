Лукашенко сказал, что Белоруссия — «суверенное и независимое государство».
«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — цитирует агентство Лукашенко.
По его словам, это абсолютно не нужно, так как, существуя как суверенные независимые государства, Минск и Москва якобы смогут «выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий».
Слова Лукашенко прозвучали на совещании по белорусско-российскому сотрудничеству в военной сфере, на котором глава республики затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.