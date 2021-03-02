Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «глупой» работу над объединением республики с РФ. Его слова приводит РИА Новости 2 марта

Лукашенко сказал, что Белоруссия — «суверенное и независимое государство».

«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — цитирует агентство Лукашенко.

Россия-Белоруссия: что мешает создать реальное Союзное государство © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Слова Лукашенко прозвучали на совещании по белорусско-российскому сотрудничеству в военной сфере, на котором глава республики затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.