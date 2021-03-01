Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в украинских магазинах вырастут на 20-25%. Об этом на днях сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook

На Украине существенно подорожает хлеб © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По словам Дорошенко, в Кабинете министров пытаются найти решение для предотвращения роста стоимости хлебобулочных изделий, в том числе путем интервенций из государственного резерва и Аграрного фонда.

«Но быстро это сделать не удастся», — отметил он.

Ранее сообщалось, что цены на яйца в стране могут вырасти до 40 грн (больше 105 рублей) за десяток из-за значительного подорожания кормов для птицы.