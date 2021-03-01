Причиной роста стоимости продукта стало существенное подорожание сырья, электроэнергии и газа. В результате себестоимость возросла на 10-15%.
По словам Дорошенко, в Кабинете министров пытаются найти решение для предотвращения роста стоимости хлебобулочных изделий, в том числе путем интервенций из государственного резерва и Аграрного фонда.
«Но быстро это сделать не удастся», — отметил он.
Ранее сообщалось, что цены на яйца в стране могут вырасти до 40 грн (больше 105 рублей) за десяток из-за значительного подорожания кормов для птицы.