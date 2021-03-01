Украинская телеведущая Екатерина Осадчая взяла интервью у спортсмена и депутата Верховной Рады Жана Беленюка. Соответствующее видео появилось в сети 28 февраля

Беленюк стал объектом нападок за русский язык © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Мужчине недавно исполнилось 30 лет, он захотел отпраздновать в одном из лучших ресторанов Киева. Чек на одного человека в нем составляет около 3 тысяч гривен (8 тысяч рублей).

Ведущая поинтересовалась, откуда нардеп взял деньги на торжество. Спортсмен ответил, что, во-первых, ресторан пошел ему навстречу. Во-вторых, у него были довольно сдержанные, не роскошные блюда на праздничном столе. По его словам, смета празднования составила 90 тысяч гривен (почти 240 тысяч рублей).

На замечание ведущей, что это три его заработные платы, парламентарий ответил, что, кроме зарплаты депутата, получает деньги на некие депутатские полномочия.

«Я уверен, что я заслужил качественно отпраздновать свое тридцатилетие», — добавил Беленюк.

Также они поговорили о совмещении работы в сессионном зале с активной подготовкой к участию в Олимпиаде. Беленюк надеется вернуться с Игр в Токио с медалями.