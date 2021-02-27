На днях в очередной раз обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе, при этом Киев так и не выполнил взятые на себя по итогам последнего саммита «нормандской четверки» обязательства.
«"Политический курс Киева на выход из минского переговорного процесса становится все более явным и открытым, что подтверждается последними заявлениями официальных лиц Украины. В очередном интервью министр по вопросам "реинтеграции" Донбасса Алексей Резников сделал ряд заявлений, вся суть которых сводилась к тому, что Украина выполнять минские соглашения не может и не должна, так как эти документы "не носят обязательного характера"», — заявил Дейнего.
Полпред ЛНР напомнил официальному Киеву о важности выполнения для любого государства-члена ООН резолюций Совета Безопасности ООН.
Комплекс мер — резолюция 2202 (2015), которая одобряет комплекс мер по выполнению минских соглашений, для Украины главная и единственная инструкция по эффективному мирному урегулированию, напомнил Дейнего.