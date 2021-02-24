Автомобили с номерами непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не смогут пересечь границу Украины с 1 сентября этого года. Об этом говорится в заявлении МИД Молдавии по итогам встречи и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелия Чокоя с послом Украины Марком Шевченко

Игорь Тулянцев об итогах 2020 года: Молдавский народ с надеждой смотрит на Россию © Facebook, Игорь Тулянцев

Автомобиль должен быть зарегистрирован в соответствии с молдавским законодательством.

Запрет на въезд авто с номерами непризнанной ПМР на Украину должен был вступить в силу еще 1 апреля 2020 года. Однако Кишинев попросил отсрочить запрет до 15 января этого года. В январе власти Молдавии вновь попросили украинских коллег отложить закрытие границ для приднестровских автомобилей, чтобы провести информационную кампанию среди жителей Приднестровья.

Пункты регистрации автомобилей из Приднестровья для участия в международном движении были открыты в Тирасполе и Рыбнице в ноябре 2018 года. С тех пор было выдано более четырех тысяч нейтральных номеров и наклеек "MD".