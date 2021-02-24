Приднестровские автомобили пустят на Украину при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки "MD" на стекле.
Автомобиль должен быть зарегистрирован в соответствии с молдавским законодательством.
Запрет на въезд авто с номерами непризнанной ПМР на Украину должен был вступить в силу еще 1 апреля 2020 года. Однако Кишинев попросил отсрочить запрет до 15 января этого года. В январе власти Молдавии вновь попросили украинских коллег отложить закрытие границ для приднестровских автомобилей, чтобы провести информационную кампанию среди жителей Приднестровья.
Пункты регистрации автомобилей из Приднестровья для участия в международном движении были открыты в Тирасполе и Рыбнице в ноябре 2018 года. С тех пор было выдано более четырех тысяч нейтральных номеров и наклеек "MD".