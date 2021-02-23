Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы националиста Сергея Стерненко. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщило издание «Страна»

Стерненко обвиняется в похищении, пытках и вымогательстве. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича.

Радикала взяли под стражу в зале суда. У здания суда собрались сторонники Стерненко, они жгут покрышки и скандируют «Ганьба» («Позор»).

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко. Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.

Оглашение приговора Стерненко перенесли © Facebook, Іван Вербицький

Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады.