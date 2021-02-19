По словам эксперта, прекращение сотрудничества с МВФ станет негативным сигналом для иностранных инвесторов, при этом из-за войны в Донбассе и непредсказуемой внутриполитической ситуации инвесторы и так не спешат вкладывать деньги.
«Да, возможен отток иностранного спекулятивного капитала, который сегодня вкладывается в покупку украинских долговых обязательств. Но и это можно пережить, если иначе будут расставлены приоритеты в украинской экономической политике», — считает Суслов.
В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. В том же месяце Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.