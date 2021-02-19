Если Украина не получит очередной транш от Международного валютного фонда, то сможет протянуть на нынешних валютных резервах Нацбанка до сентября 2021 года. Об этом на днях изданию «Главред» рассказал заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов

Послы G7 озвучили Киеву условия для получения транша МВФ © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Да, возможен отток иностранного спекулятивного капитала, который сегодня вкладывается в покупку украинских долговых обязательств. Но и это можно пережить, если иначе будут расставлены приоритеты в украинской экономической политике», — считает Суслов.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. В том же месяце Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.