Сотрудница одного из кафе в Днепре отказалась обслуживать клиентку на украинском языке. Об этом сообщила на днях посетительница Анна Счасная-Гарус в своем Facebook

Омбудсмен инкогнито проконтролировал, как в Киеве соблюдают языковой закон — видео © Facebook, Тарас Кремінь

Она также выложила видеозапись инцидента.

По словам Счасной-Гарус, она, как и предполагает языковой закон, обращалась с жалобами в офис языкового омбудсмена Тараса Креминя. Но ответа не получила.

«Задолбало, не умеешь разговаривать, так хоть без гордыни», «Хотя бы извинения принесла?», «Не выучит она и французского языка. Руководитель заведения не стимулирует соблюдать закон. Убедить таких сложно. Остается одно — системно напоминать о законе», «Ох…а. Русский город», — написали пользователи в комментариях к посту.

С 16 января 2021 года на Украине вступил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он гарантирует каждому украинцу обслуживание на украинском. Как уточняется в законе, участники общения могут перейти на другой язык по обоюдному согласию, но первое обращение к клиенту обязательно должно быть на украинском языке.

Недавно в сети супермаркетов Novus в Киеве руководство уволило кассиршу супермаркета, на которую поступила жалоба от покупательницы ‒ в том, что та отказалась обслуживать ее на украинском языке.