Эксперт уточнил, что сейчас называется и другой вариант, когда пособие платится не все три года, только два, так что людям, которые теряют год, придется выходить на работу, с кем-то оставлять детей, а в детских садах не всегда хватает мест.
«Это большая проблема, но об этом говорит уже премьер-министр в парламенте», — сетует Малашенков.
Плюс начались разговоры о пенсионной реформе (в стране происходит ступенчатое повышение пенсионного возраста, каждый январь пенсионный возраст повышается на полгода), которая и так крайне непопулярна, но власти еще хотят что-то поменять в выплатах, указал журналист.
Подобных раздражителей много, и поэтому кризис в стране усиливается, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.