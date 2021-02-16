Белорусских граждан сейчас напрягают разговоры чиновников о том, что необходимо сократить декретный отпуск. Об этом рассказал белорусский журналист Василий Малашенков в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия: Есть ли жизнь после Лукашенко?

«Это большая проблема, но об этом говорит уже премьер-министр в парламенте», — сетует Малашенков.

Плюс начались разговоры о пенсионной реформе (в стране происходит ступенчатое повышение пенсионного возраста, каждый январь пенсионный возраст повышается на полгода), которая и так крайне непопулярна, но власти еще хотят что-то поменять в выплатах, указал журналист.

Подобных раздражителей много, и поэтому кризис в стране усиливается, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.