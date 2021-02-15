Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер приняла участие в специальном выпуске украинского шоу «Голос страны». Члены жюри проекта уговорили ее остаться в шоу, но зрителям это не понравилось, об этом люди продолжают писать в Instagram проекта 15 февраля

Мейхер выступила с французской композицией Mon mec a moi, свои кресла к ней повернули все звездные тренеры, так им понравилось исполнение. Одна из судей, певица Тина Кароль, сказала, что Мейхер является прекрасным примером для своих коллег, а карьеру можно и нужно иногда «перезагружать».

Лорак объявилась на юбилее запрещенного на Украине артиста © Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в фотобанк Надежда Мейхер — артистка состоявшаяся и ее участие станет исключительно пиаром, а такая «перезагрузка» «убивает шоу».

«Если честно, то, я считаю, это немного нечестно, потому что люди приходят, переживают, стараются, осуществляют свои мечты, а это уже профессиональные певцы… Они уже покорили эстраду, чего они добиваются дальше? И как бороться с ними в баллах тем, кто новичок в этом деле?» — выразила мнение одна из пользовательниц.

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Ранее в слепых прослушиваниях шоу «Голос страны» приняла участие внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доминика. Однако вокал девушки не оценил ни один из судей программы, и на этом ее участие в шоу закончилось.