Мейхер выступила с французской композицией Mon mec a moi, свои кресла к ней повернули все звездные тренеры, так им понравилось исполнение. Одна из судей, певица Тина Кароль, сказала, что Мейхер является прекрасным примером для своих коллег, а карьеру можно и нужно иногда «перезагружать».
Между тем зрители шоу такой подход к выбору состава команд не оценили. В комментариях поклонники написали, что Надежда Мейхер — артистка состоявшаяся и ее участие станет исключительно пиаром, а такая «перезагрузка» «убивает шоу».
«Если честно, то, я считаю, это немного нечестно, потому что люди приходят, переживают, стараются, осуществляют свои мечты, а это уже профессиональные певцы… Они уже покорили эстраду, чего они добиваются дальше? И как бороться с ними в баллах тем, кто новичок в этом деле?» — выразила мнение одна из пользовательниц.
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Ранее в слепых прослушиваниях шоу «Голос страны» приняла участие внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доминика. Однако вокал девушки не оценил ни один из судей программы, и на этом ее участие в шоу закончилось.