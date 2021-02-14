В марте 1991 года 73% украинцев в ходе референдума проголосовали за сохранение Советского Союза, а в декабре более 90% утвердили Акт о независимости от 24 августа.
В то время на головы жителей УССР «из каждого утюга» лилась информация, будто бы Украина кормит Россию и является самой богатой советской республикой, пояснил эксперт.
«А ситуация для этого обмана была весьма благоприятной, потому что СССР под конец своего существования полностью вбил людей в нищету, у людей не было ничего. А когда люди лишаются всего (особенно если они живут сегодняшним днем) и им нужно все, они и поверили, что стоит Украине уйти, и все немедленно наладится», — вспоминает Скачко.
Одним словом, пропаганда и агитация сделали свое дело благодаря психологическому климату и технологической подаче информации, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.