В 1991 году жители Украинской ССР сначала проголосовали за сохранение Союза, а потом высказались за независимость республики из-за завышенных ожиданий, подкрепленных активной пропагандой. Об этом рассказал киевский журналист Владимир Скачко в интервью изданию Украина.ру

Скачко рассказал, чем обернется переход на украинский язык с 16 января © скриншот видео Украина.ру

В то время на головы жителей УССР «из каждого утюга» лилась информация, будто бы Украина кормит Россию и является самой богатой советской республикой, пояснил эксперт.

«А ситуация для этого обмана была весьма благоприятной, потому что СССР под конец своего существования полностью вбил людей в нищету, у людей не было ничего. А когда люди лишаются всего (особенно если они живут сегодняшним днем) и им нужно все, они и поверили, что стоит Украине уйти, и все немедленно наладится», — вспоминает Скачко.

Одним словом, пропаганда и агитация сделали свое дело благодаря психологическому климату и технологической подаче информации, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.