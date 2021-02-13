Президент Белоруссии Александр Лукашенко тщательно удалил из политического поля всех соперников, поэтому из публичных политиков невозможно назвать человека, который мог бы его заменить. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: Всебелорусское собрание — это маленький, управляемый и лояльный к Лукашенко майдан © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Игоря Шуневича, которого считали пророссийским симпатизантом, но это большое преувеличение.

«Думаю, эти политики появятся, их нужно самим формировать, выращивать, причем целую когорту, чтобы они могли занять политическое поле и потеснить на нем прозападных, выращенных при Лукашенко политиков и активистов», — указал Безпалько.

Это сложная задача, но выполнимая, потому что в массе своей жители Белоруссии настроены на интеграцию с Россией, но негативно по отношению к действующему президенту, однако их симпатии падают, потому что Россия очень осторожно поддерживает Лукашенко, добавил политолог.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.