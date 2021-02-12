«Не нужно преуменьшать, но не нужно и преувеличивать влияние бандеровской пропаганды. В случае начала военных действий между Россией и Украиной 80% украинской армии через несколько недель перейдет на сторону России», — заявил он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинским военным в Донбассе было бы легче, если бы они получили команду «вперед».
Боевые действия в Донбассе с разной интенсивностью продолжаются уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.