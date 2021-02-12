Прямое военное столкновение России и Украины невозможно, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут участвовать в войне с РФ только как часть войны Запада против России. Об этом российский политолог Сергей Марков сказал в интервью изданию Украина.ру

Главком украинской армии ждет от Зеленского команды наступать в Донбассе © armyinform.com.ua

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинским военным в Донбассе было бы легче, если бы они получили команду «вперед».

Боевые действия в Донбассе с разной интенсивностью продолжаются уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.