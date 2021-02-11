Пассажира поезда «Интерсити+» сообщением Киев - Харьков Андрея Погорлюка высадили после того, как он заявил о повышенном уровне радиации в вагоне. Об этом 10 февраля сообщило издание «Суспильне»

Инцидент произошел 9 февраля.

«У меня в сумке всегда в спящем режиме лежит датчик радиационного фона гамма-излучения "Терра-П", но он так настроен, что после превышения нормы включается автоматически. Норма — до 0,3 микрозиверта в час. Прибор показывал до 10 микрозивертов в час, это в 32 раза больше максимально допустимой дозы», — рассказал Погорлюк журналистам.

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Погорлюк пожаловался проводникам, а когда те не отреагировали, вызвал сотрудников Госслужбы по ЧС (ГСЧС) и полицию. Они вошли в вагон на станции в Миргороде.

Прибор сотрудников ГСЧС показал 0,27. Однако пассажир заявил, что норма в Миргороде — 0,11 микрозиверта, таким образом, в вагоне все равно опасно из-за превышения радиационного фона в 2 раза.

Проводник составил акт о нарушении дисциплины со стороны пассажира. На следующей станции его высадили из поезда.

Поезд Киев – Харьков, в котором произошел инцидент, прибыл на конечную станцию с задержкой в 34 минуты.

Позднее Погорлюк заявил, что подаст жалобу в Службу безопасности Украины, а его юрист готовит судебный иск к «Укрзализныце» из-за незаконной высадки.