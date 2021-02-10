Офис генпрокурора Украины потребует от властей Канады предоставить аудиозапись, которая подтверждает, что украинский Boeing в небе над Тегераном был сбит умышленно. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает «Интерфакс-Украина»

Сбитый самолет МАУ: Канада объявила 8 января днём памяти жертв авиакатастроф © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

На упомянутой аудиозаписи, опубликованной канадским телерадиовещателем CBC News, человек, которого опознали как главу Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает вероятность преднамеренного уничтожения самолёта.

«Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно в Канаде и в Украине. А следовательно, и следствие пойдет более оперативно для быстрого установления истины и восстановления справедливости», — сказал Мамедов.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.

Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.