Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко 9 февраля прокомментировал РИА Новости отказ Киева от российской вакцины от COVID-19

Руденко напомнил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию «Спутника V», однако в ведомстве на нее не отреагировали.

Борьба с COVID-19: Может появиться вакцина в виде таблеток, а Украина опять отказалась от «Спутник V», которую ей и не предлагали

«По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан», — сказал Руденко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал официального подтверждения тому, что российская вакцина от коронавируса эффективна более чем на 90%. Он добавил, что «украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недоверие к надежности российской вакцины — «позиция, наверное, абсолютного меньшинства», и раз Зеленский не хочет закупать вакцину, другим «больше достанется».

На форуме 8 февраля Зеленский заявил о договоренности о поставке в Украину вакцин от компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.