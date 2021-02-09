Руденко напомнил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию «Спутника V», однако в ведомстве на нее не отреагировали.
Более того, отметил дипломат, украинские официальные лица называют российскую вакцину «гибридным оружием против Украины».
«По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан», — сказал Руденко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал официального подтверждения тому, что российская вакцина от коронавируса эффективна более чем на 90%. Он добавил, что «украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать».
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, недоверие к надежности российской вакцины — «позиция, наверное, абсолютного меньшинства», и раз Зеленский не хочет закупать вакцину, другим «больше достанется».
На форуме 8 февраля Зеленский заявил о договоренности о поставке в Украину вакцин от компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.