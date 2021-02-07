Кинопроект создавался под флагом Одесской киностудии.
«Фильм выписал путевку в жизнь замечательным в будущем актерам, а тогда просто талантливым детям. Скажем, 9-летний Владислав Галкин сыграл Гека Финна, а 8-летняя Мария Миронова, дочь артистов Андрея Миронова и Екатерины Градовой (радистка Кэт) — Бекки Тэтчер», — говорится в сообщении Telegram-канал Украина.ру.
Съемки протекали в разных частях Украины.
Много снимали в Бериславском районе Херсонской области, в Одессе, в селе Львово под Херсоном. Миссисипи в фильме великолепно сыграл Днепр.