В этом году популярному советскому трехсерийному фильму «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981) режиссера Станислав Говорухин исполняется 40 лет. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил Telegram-канал Украина.ру

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«Фильм выписал путевку в жизнь замечательным в будущем актерам, а тогда просто талантливым детям. Скажем, 9-летний Владислав Галкин сыграл Гека Финна, а 8-летняя Мария Миронова, дочь артистов Андрея Миронова и Екатерины Градовой (радистка Кэт) — Бекки Тэтчер», — говорится в сообщении Telegram-канал Украина.ру.

Съемки протекали в разных частях Украины.

Много снимали в Бериславском районе Херсонской области, в Одессе, в селе Львово под Херсоном. Миссисипи в фильме великолепно сыграл Днепр.