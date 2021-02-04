Украина становится слишком дорогой антироссийской площадкой для Запада, поэтому через пять лет Украина в своем нынешнем виде исчезнет. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина является антироссийским орудием для США — Бабицкий © Daniel Tokarets / flickr

«Украина становится все более дорогой для Запада. Украинская экономика разваливается, производство сворачивается. То есть виден конец проекта Украина — анти-Россия, через пять лет Украина рухнет, возникнет какая-то другая Украина. Таким образом, выгоды от поддержания Украины на плаву становятся все более минимальными», — пояснил Зубец.

В связи с этим, по его словам, Запад будет пытаться искать пути переформатирования Украины таким образом, чтобы сохранить ее под своим контролем, но не платить за экономическую и политическую стабильность. Поэтому появляются намеки на то, что США и Европа готовы торговаться вокруг Украины и договариваться об украинском будущем, сказал эксперт.

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