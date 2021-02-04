По его словам, отсутствие жесткой реакции со стороны Европы и США на заявления российских политических деятелей о возможном признании и интеграции Донбасса говорит о том, что Запад готов отказаться от использования Украины как инструмента для давления на Россию.
«Украина становится все более дорогой для Запада. Украинская экономика разваливается, производство сворачивается. То есть виден конец проекта Украина — анти-Россия, через пять лет Украина рухнет, возникнет какая-то другая Украина. Таким образом, выгоды от поддержания Украины на плаву становятся все более минимальными», — пояснил Зубец.
В связи с этим, по его словам, Запад будет пытаться искать пути переформатирования Украины таким образом, чтобы сохранить ее под своим контролем, но не платить за экономическую и политическую стабильность. Поэтому появляются намеки на то, что США и Европа готовы торговаться вокруг Украины и договариваться об украинском будущем, сказал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.