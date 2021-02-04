Москва заговорила о возможном признании и интеграции Донбасса на фоне отсутствия давления на Киев со стороны западных партнеров. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

«Украина — шестиклассник»: политолог об участии США в «нормандском формате» © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Заявления о потенциальной независимости республик Донбасса являются инструментом давления на Европу и США. Это сигнал того, что России больше не интересен "нормандский формат", если Запад не будет давить со своей стороны на Украину. Более того, на Украину не оказывается не только экономическое давление, но и геополитическое, связанное с денацификацией», — сказал Зубец.

По его мнению, сейчас идет прощупывание почвы: несмотря на заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков об отсутствии у России планов по признанию ЛДНР, «люди, которые представляют официальную точку зрения России», в частности главред RT Маргарита Симоньян и политик Захар Прилепин, заявили, что такое движение необходимо.

Дальше, считает Зубец, российские власти будут смотреть на реакцию Запада и исходя из нее предпринимать какие-то действия.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.