Москва, осознавая недоговороспособность Киева, готова признать ЛДНР с последующей интеграцией. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Климкин испугался «Русского Донбасса» © Facebook, Міністерство закордонних справ України

«Россия готова решить эту проблему за счет признания донбасских республик в качестве самостоятельных государств с последующей интеграцией в Россию или с превращением их в продолжение своего экономического пространства… Одним из вариантов является абхазский и южноосетинский сценарий с признанием и полным экономическим включением в состав России», — заявил Зубец.

Он добавил, что с точки зрения «политической невменяемости» президент Украины Владимир Зеленский оказался хуже, чем его более радикальный предшественник Петр Порошенко, а оставлять нерешенным вопрос Донбасса — значит наносить вред и региону, и самой Украине.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.