По его словам, Россия до последнего настаивала на выполнении Минских соглашений, воздерживаясь от шагов, направленных на интеграцию республик Донбасса в свое экономическое пространство. Однако пару лет назад стало понятно, что Украина недоговороспособна, а внешние кураторы нацелены на то, чтобы сохранить ее как инструмент давления на Россию, отметил эксперт.
«Россия готова решить эту проблему за счет признания донбасских республик в качестве самостоятельных государств с последующей интеграцией в Россию или с превращением их в продолжение своего экономического пространства… Одним из вариантов является абхазский и южноосетинский сценарий с признанием и полным экономическим включением в состав России», — заявил Зубец.
Он добавил, что с точки зрения «политической невменяемости» президент Украины Владимир Зеленский оказался хуже, чем его более радикальный предшественник Петр Порошенко, а оставлять нерешенным вопрос Донбасса — значит наносить вред и региону, и самой Украине.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.