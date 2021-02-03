Стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан, который не так давно сознался в измене своей жене из Киева певице Наташе Королевой, стал лучше выглядеть. К такому выводу пришли его поклонники, изучив его последний пост в Instagram, выложенный 2 февраля

В Международный женский день Тарзану исполнится 51 год, однако на последних фото и видео он выглядит моложе своих лет, что отмечают его поклонники. Отдельные фанаты даже стали шутить, что теперь стриптизер выглядит моложе своего 18-летнего сына Архипа Глушко.

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«Что с лицом?», «Это кто?», «Блефаропластика (пластическая операция по удалению лишней ткани века) творит чудеса, плюс филлеры, укольчики… такой няшный образ получился», «Моложе, симпатичнее… Но не он», «Сережа прямо помолодел после развода», — прокомментировали фото стриптизера подписчики.

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В то же время поклонники супруги Тарзана киевской певицы Наташи Королевой все чаще стали замечать на ее лице и теле признаки старения. Исполнительнице сейчас 47 лет. Внимание на внешность артистки ее фанаты стали активно обращать после того, как она дала серию интервью, посвященных измене мужа.