Артист эротического жанра Сергей Глушко (Тарзан), он же муж певицы из Киева Наташи Королевой, заявил, что засудит бывшую любовницу Анастасию Шульженко и ее подругу Милану Миломанову, которые выложили в сеть порнографический ролик с его участием. Об этом на днях написала «Комсомольская правда»

«Сама такой была»: Седокова высказалась о меркантильности женщин © Анна Седокова/Инстаграм

Видео утех двух голых людей сняла подруга девушки Миломанова, которая позже попросила у певицы Королевой прощения за содеянное.

Ранее Подруга любовницы Тарзана призналась, что записала видео их интимных утех ради лайков.

Сам Тарзан назвал ролик вмешательством в частную жизнь и заявил, что обратится за разбирательством в соответствующие органы. В новом интервью стриптизер уточнил, что процессуальные действия уже ведутся и «неотвратимо правосудие рассадит всех по своим местам».

«Одна мадам уже присела. Это все плохо отразилось на моей репутации. Испокон веков благородство и доброта были уделом сильных людей. Но зло должно быть наказано», — заявил Глушко.

Под «одной мадам» он имел в виду Антонину Саввидес, которая вымогала у артиста 2 миллиона рублей за якобы имеющийся у нее видеокомпромат на стриптизера. Он обратился в полицию, женщину задержали, ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Тем временем Глушко не только не расстался с Королевой, как того ожидали их поклонники, а сделал ей новое предложение руки и сердца, подарив кольцо за $9 тысяч (почти 700 тысяч руб.).