Девушка, которая записала скандально известное интимное видео с участием стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) и его любовницы Анастасии Шульженко, публично принесла извинения супруге артиста Наташе Королевой. Об этом написала «Комсомольская правда» 20 января

Внучка Ротару впервые показала жениха © София Евдокименко/Инстаграм Милана Миломанова, сделавшая видеозапись интимных утех Тарзана и Шульженко, рассказала СМИ, что после того случая ее жизнь сильно изменилась: работу потеряла, Шульженко от нее отвернулась, в довесок девушке светит уголовное преследование за вмешательство в частную жизнь.

«От отчаяния я даже записала Наташе голосовое сообщение — плакала, просила прощения, но она, конечно же, не ответила. Мне так стыдно, мы ведь с ней были знакомы, общались, я была вхожа в их семью. А теперь выходит, что ради подписчиков подруги я чуть не разрушила этот брак. За одно могу ручаться: это точно не моя идея», — заявила Миломанова.

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Скандал в семье Глушко-Королевых прогремел на всю страну в сентябре, когда Анастасия Шульженко сделала признание о том, что состоит в интимных отношениях с мужем певицы украинского происхождения Наташи Королевой. Сам Тарзан все отрицал, заявив, что к нему в дом пришли две девушки и обманом украли драгоценности.

Позже стриптизер все-таки сознался в измене, правда уточнив, что его «опоили». История долгое время набирала обороты, обрастая все новыми подробностями. Например, Шульженко заявила, что беременна от Глушко, Королева ответила, что семья планировала нанять ее в качестве суррогатной матери.

Однако вопреки прогнозам многих поклонников Королева и Тарзан не развелись, более того, он сделал ей новое предложение руки и сердца.