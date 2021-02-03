Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата «Оппозиционной платформы - за жизнь» Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK. Об этом 3 февраля сообщает «Украинская правда»

Украинские каналы прекратили телевещание из-за санкций Зеленского © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Накануне вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти.

В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы