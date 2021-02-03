По информации журнала Der Spiegel, Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.
«Думаю, что журналист Der Spigel наслушался украинских политиков, которые очень надеются на включение США при новой власти в весь комплекс украинско-российских отношений. В Киеве действительно возлагают очень большие и неоправданные надежды на демократическое руководство Америки», — сказал эксперт.
По его словам, в Киеве надеются, что Байден и его люди, в отличие от Трампа, захотят помочь Украине, чтобы конфликт вокруг Донбасса и России завершился полной победой Украины.
«Реальных серьезных оснований для таких надежд нет. Этот конфликт возник опять же при демократическом руководстве Америки и уже тогда был неразрешим», — заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.