На Украине возлагают большие неоправданные надежды на включение США в нормандский формат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Олег Неменский

По информации журнала Der Spiegel, Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Думаю, что журналист Der Spigel наслушался украинских политиков, которые очень надеются на включение США при новой власти в весь комплекс украинско-российских отношений. В Киеве действительно возлагают очень большие и неоправданные надежды на демократическое руководство Америки», — сказал эксперт.

Олег Неменский: США чувствуют себя безопасно в конфликте на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Реальных серьезных оснований для таких надежд нет. Этот конфликт возник опять же при демократическом руководстве Америки и уже тогда был неразрешим», — заключил политолог.

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