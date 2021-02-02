Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По информации журнала Der Spiegel, Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.
- Олег, осуществимы ли планы Белого дома и к чему может привести участие США в переговорном процессе в «нормандском формате»?
— Я не знаю, откуда взялось это предположение. Ни один политик не захочет присоединяться к бесперспективному тупиковому процессу. Это противоречит всей логики существования политиков.
Если Америка решит присоединиться к процессу урегулирования конфликта на Донбассе, то только с каким-то проектом, в связи с которым она будет уверена в его успехе.
Минский процесс носит структурно тупиковый характер, он не может быть реализован. Главная страна, которая блокирует его реализацию, — это Украина. Она и так находится под контролем США.
Если бы США хотели разблокировки процесса и каких-то реальных шагов по урегулированию конфликта, то сделали бы пару-тройку звонков на Украину, и «процесс пошел»…
Представить, что они поменяют всю политику, войдут в процесс и заставят Украину реализовывать Минские соглашения, невозможно.
Киев прав, что реализация этих соглашений может привести к распаду государства. Украина — образование искусственное и нежизнеспособное. Поддерживать ее существование возможно только через недемократические жесткие меры по утверждению контроля Киева над всеми областями страны.
Федерализация, которая неизбежна в случае реализации Минских соглашений, приведет к тому, что Киев сильнейшим образом потеряет свои властные возможности в областях. А договориться о совместной жизни эти области все равно не смогут, потому что их единство было создано советской властью и носит искусственный характер.
Так что страх Киева перед выполнением Минских соглашений вполне понятен. Это государство, которое в любой момент может развалиться, и демократизация его внутренней жизни, которой является федерализация, для него очень опасна.
Это вполне понимают и в США, поэтому присоединяться к процессу, который может завершиться распадом Украины, вряд ли захотят.
Каких-то иных радикальных соображений, как можно урегулировать конфликт, не создавая такую опасность, Вашингтону не поступало даже на экспертном уровне. У них нет идей, как можно поступить иначе. Так что я очень сомневаюсь, что это предположение имеет под собой серьезные основания.
- А чем все-таки могли быть вызваны подобные заявления? Это пустая риторика, стремление представить себя голубем мира на Украине со стороны демократов?
— Думаю, что журналист Der Spigel наслушался украинских политиков, которые очень надеются на включение США при новой власти в весь комплекс украинско-российских отношений.
В Киеве действительно возлагают очень большие и неоправданные надежды на демократическое руководство Америки. Они надеются, что Байден и его люди в отличие от Трампа захотят активно помочь Украине, чтобы все противостояние вокруг Донбасса и конфликт с Россией завершились полной победой Украины. На Украине очень надеются на эту победу и видят ее как победу над Россией.
Реальных серьезных оснований для таких надежд нет. Этот конфликт возник опять же при демократическом руководстве Америки и уже тогда был неразрешим.
- То есть в Вашингтоне довольны нынешним положением вещей на Украине и рассчитывают на то, что нынешний конфликт в Донбассе будет продолжаться сколь угодно долго?
— Я бы не сказал, что США довольны, как все сложилось на Украине после 2014 года, скорее недовольны, но взрывать ситуацию тоже не хотят. Какой-то крупный конфликт на Украине, запуск процессов ее реального распада или переход войны в активную горячую стадию — это то, что в Вашингтоне не рассматривают как позитивный ряд.
Так как других позитивных вариантов нет, повода серьезно вмешиваться в ситуацию там не видят.
К тому же Вашингтон занимает очень удобную позицию: он оказывает на Украину приоритетное влияние, при этом не является участником процесса урегулирования, что позволяет ему не испытывать негативные последствия ошибок и неудач всего этого процесса.
Вашингтон политически чувствует себя безопасно в этой ситуации, выходить из зоны комфорта он не захочет.
- А почему участниками «нормандского формата» стали кроме Украины и России Германия и Франция, а не Великобритания и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум?
— Будапештский меморандум к этой ситуации не имеет никакого отношения. Это вообще не международный договор, какой-либо юридической силы он не имеет. Это заявление о благих намерениях. Каких-либо юридических оснований для вмешательства в нынешнюю политических ситуацию со стороны тех же США он не предоставляет, что Вашингтон довольно четко разъяснил Украине еще на ранних этапах конфликта.
В Минский процесс вошли те страны, которые выражали готовность поучаствовать в урегулировании и которые считали, что это не будет сильным ударом по их отношениям с Россией.
У Америки тогда отношения с Россией испортились сильнее, чем у Германии и Франции, ухудшать их еще больше участием в таком бесперспективном процессе урегулирования в Вашингтоне не захотели, да и в Лондоне тоже.
Зачем это нужно, если они и так имеют все необходимые рычаги влияния на Украину и на ситуацию вокруг конфликта. Брать на себя ответственность в плохой игре ни один политик не захочет. Америке и Великобритании это было не нужно.
Что касается участия Франции и Германии, то это, скорее, успех России, которая смогла подключить их к этому процессу. Для них это оказался плохой вариант, потому что они подключились к тупиковому процессу, тем не менее их вовлечь удалось.
Очевидно, это было ошибкой для Берлина и Парижа, но им уже отступать некуда.
- Может ли Украина стать предметом торга между Москвой и Вашингтоном на других площадках, в других форматах?
— Нет, потому что нет никакого предложения, и вряд ли оно появится в ближайшее время со стороны США к России, в котором была бы модель торга Украиной. Думаю, что Украина была и остается инструментом давления на Россию, в том числе инструментом запугивания России сценарием обострения ситуации на Украине.
Запад вполне может заставить Украину пойти на совершенно самоубийственную открытую войну с Россией и при этом формально оставаться в стороне от этого процесса. Украина и нужна Западу именно в этом статусе, статусе инструмента давления на Россию.
При этом на Западе недовольны состоянием самой Украины, что на Украине не удалось наладить нормально функционирующую государственность, что на Украине растет влияние ультраправых группировок, процветает коррупция, а уровень жизни, мягко говоря, оставляет желать лучшего, и надеяться на его улучшение в ближайшее будущее не приходится.
Все это разочаровывает Запад в Украине. Но как-либо серьезно помогать этой стране Запад сейчас не будет, потому что не видит возможности радикально улучшить ситуацию.
Украина не является полностью управляемой с Запада страной. Система внешнего управления не абсолютна, она очень сильно ограничена влиянием местного олигархата. Напрямую решать вопрос внутреннего развития Украины ни в Вашингтоне, ни где-либо на Западе не могут.
Для них сейчас приоритетна задача борьбы с украинским олигархатом, для того чтобы усилить контроль над теми процессами, которые идут на Украине, чтобы сделать этот инструмент давления на Россию более подконтрольным и более удобным. Процесс борьбы с украинским олигархатом займет еще многие годы. По крайней мере в каденцию этой американской власти ставить какие-то более амбициозные цели в Вашингтоне не будут.