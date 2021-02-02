Минский процесс носит структурно тупиковый характер и не может быть реализован, считает российский политолог Олег Неменский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По информации журнала Der Spiegel, Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

- Олег, осуществимы ли планы Белого дома и к чему может привести участие США в переговорном процессе в «нормандском формате»?

— Я не знаю, откуда взялось это предположение. Ни один политик не захочет присоединяться к бесперспективному тупиковому процессу. Это противоречит всей логики существования политиков.

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Минский процесс носит структурно тупиковый характер, он не может быть реализован. Главная страна, которая блокирует его реализацию, — это Украина. Она и так находится под контролем США.

Если бы США хотели разблокировки процесса и каких-то реальных шагов по урегулированию конфликта, то сделали бы пару-тройку звонков на Украину, и «процесс пошел»…

Представить, что они поменяют всю политику, войдут в процесс и заставят Украину реализовывать Минские соглашения, невозможно.

Киев прав, что реализация этих соглашений может привести к распаду государства. Украина — образование искусственное и нежизнеспособное. Поддерживать ее существование возможно только через недемократические жесткие меры по утверждению контроля Киева над всеми областями страны.

Федерализация, которая неизбежна в случае реализации Минских соглашений, приведет к тому, что Киев сильнейшим образом потеряет свои властные возможности в областях. А договориться о совместной жизни эти области все равно не смогут, потому что их единство было создано советской властью и носит искусственный характер.

Так что страх Киева перед выполнением Минских соглашений вполне понятен. Это государство, которое в любой момент может развалиться, и демократизация его внутренней жизни, которой является федерализация, для него очень опасна.

Это вполне понимают и в США, поэтому присоединяться к процессу, который может завершиться распадом Украины, вряд ли захотят.

Каких-то иных радикальных соображений, как можно урегулировать конфликт, не создавая такую опасность, Вашингтону не поступало даже на экспертном уровне. У них нет идей, как можно поступить иначе. Так что я очень сомневаюсь, что это предположение имеет под собой серьезные основания.

- А чем все-таки могли быть вызваны подобные заявления? Это пустая риторика, стремление представить себя голубем мира на Украине со стороны демократов?

— Думаю, что журналист Der Spigel наслушался украинских политиков, которые очень надеются на включение США при новой власти в весь комплекс украинско-российских отношений.

Пять фактов о независимом Донбассе: что произошло и что будет © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Байден и его люди в отличие от Трампа захотят активно помочь Украине, чтобы все противостояние вокруг Донбасса и конфликт с Россией завершились полной победой Украины. На Украине очень надеются на эту победу и видят ее как победу над Россией.

Реальных серьезных оснований для таких надежд нет. Этот конфликт возник опять же при демократическом руководстве Америки и уже тогда был неразрешим.

- То есть в Вашингтоне довольны нынешним положением вещей на Украине и рассчитывают на то, что нынешний конфликт в Донбассе будет продолжаться сколь угодно долго?

— Я бы не сказал, что США довольны, как все сложилось на Украине после 2014 года, скорее недовольны, но взрывать ситуацию тоже не хотят. Какой-то крупный конфликт на Украине, запуск процессов ее реального распада или переход войны в активную горячую стадию — это то, что в Вашингтоне не рассматривают как позитивный ряд.

Донбасс, США и референдум. Штаты хотят изменить ситуацию © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

К тому же Вашингтон занимает очень удобную позицию: он оказывает на Украину приоритетное влияние, при этом не является участником процесса урегулирования, что позволяет ему не испытывать негативные последствия ошибок и неудач всего этого процесса.

Вашингтон политически чувствует себя безопасно в этой ситуации, выходить из зоны комфорта он не захочет.

- А почему участниками «нормандского формата» стали кроме Украины и России Германия и Франция, а не Великобритания и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум?

— Будапештский меморандум к этой ситуации не имеет никакого отношения. Это вообще не международный договор, какой-либо юридической силы он не имеет. Это заявление о благих намерениях. Каких-либо юридических оснований для вмешательства в нынешнюю политических ситуацию со стороны тех же США он не предоставляет, что Вашингтон довольно четко разъяснил Украине еще на ранних этапах конфликта.

В Минский процесс вошли те страны, которые выражали готовность поучаствовать в урегулировании и которые считали, что это не будет сильным ударом по их отношениям с Россией.

Русский Донбасс заявил о себе как об исконно российской территории © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Зачем это нужно, если они и так имеют все необходимые рычаги влияния на Украину и на ситуацию вокруг конфликта. Брать на себя ответственность в плохой игре ни один политик не захочет. Америке и Великобритании это было не нужно.

Что касается участия Франции и Германии, то это, скорее, успех России, которая смогла подключить их к этому процессу. Для них это оказался плохой вариант, потому что они подключились к тупиковому процессу, тем не менее их вовлечь удалось.

Очевидно, это было ошибкой для Берлина и Парижа, но им уже отступать некуда.

- Может ли Украина стать предметом торга между Москвой и Вашингтоном на других площадках, в других форматах?

— Нет, потому что нет никакого предложения, и вряд ли оно появится в ближайшее время со стороны США к России, в котором была бы модель торга Украиной. Думаю, что Украина была и остается инструментом давления на Россию, в том числе инструментом запугивания России сценарием обострения ситуации на Украине.

Запад вполне может заставить Украину пойти на совершенно самоубийственную открытую войну с Россией и при этом формально оставаться в стороне от этого процесса. Украина и нужна Западу именно в этом статусе, статусе инструмента давления на Россию.

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Все это разочаровывает Запад в Украине. Но как-либо серьезно помогать этой стране Запад сейчас не будет, потому что не видит возможности радикально улучшить ситуацию.

Украина не является полностью управляемой с Запада страной. Система внешнего управления не абсолютна, она очень сильно ограничена влиянием местного олигархата. Напрямую решать вопрос внутреннего развития Украины ни в Вашингтоне, ни где-либо на Западе не могут.

Для них сейчас приоритетна задача борьбы с украинским олигархатом, для того чтобы усилить контроль над теми процессами, которые идут на Украине, чтобы сделать этот инструмент давления на Россию более подконтрольным и более удобным. Процесс борьбы с украинским олигархатом займет еще многие годы. По крайней мере в каденцию этой американской власти ставить какие-то более амбициозные цели в Вашингтоне не будут.