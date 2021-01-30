Президент Александр Лукашенко должен понять, что игры в многовекторность закончатся плохо для него, его семьи и всего народа Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero Дмитрия Мезенцева, Россия и Белоруссия готовятся к подписанию соглашения о перевалке белорусских грузов через российские порты. Проект документа подразумевает объемы транзита в 9,8 миллиона тонн в 2021-2023 годах.

«Если сегодня мы идем к подписанию соглашения, это значит, что удалось объяснить Лукашенко, что он должен выбирать. Либо он по-прежнему играет в многовекторность, и это кончится плохо не только для него и его семьи, но и для всего народа Белоруссии, либо он опирается на Россию, но для этого надо выполнять взятые на себя обязательства. В частности, по переводу белорусских грузов на российскую транспортную инфраструктуру», — рассказал эксперт.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.