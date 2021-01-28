Проект соглашения по переводу белорусских грузов на российскую транспортную инфраструктуру может означать, что Лукашенко отказывается от многовекторности, считает экономист Алексей Зубец

Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в интервью изданию Украина.ру.

По словам посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, Россия и Белоруссия готовятся к подписанию соглашения о перевалке белорусских грузов через российские порты. Проект документа подразумевает объемы транзита в 9,8 миллиона тонн в 2021-2023 годах.

- Алексей Николаевич, есть ли подводные камни у этого проекта? Какие трудности придется решать обеим странам?

— Трудность только одна. Белоруссия на сегодняшний день, как говорят специалисты, владеет долей в литовских терминалах. То есть перевалка через Литву осуществлялась с участием олигархических предпринимательских групп, близких к Лукашенко.

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

Хотя уже в конце прошлого года, осенью, Российские железные дороги, владельцы терминалов на Балтике, связанных с перевалкой российских грузов, нефти и удобрений, сделали белорусской стороне предложение, от которого сложно отказаться.

Среди прочего оно предполагало двукратное снижение железнодорожных тарифов. Но Белоруссия почти ничего не сделала для перевода своих грузов на российские порты. Это связано с тем, что люди, близкие к Лукашенко, участвуют в литовских транспортных мощностях. В этом была главная проблема.

Если сегодня мы идем к подписанию соглашения, это значит, что удалось объяснить Лукашенко, что он должен выбирать. Либо он по-прежнему играет в многовекторность, и это кончится плохо не только для него и его семьи, но и для всего народа Белоруссии, либо он опирается на Россию, но для этого надо выполнять взятые на себя обязательства. В частности, по переводу белорусских грузов на российскую транспортную инфраструктуру.

С точки зрения политики цель Европы — посадить Лукашенко в тюрьму. Исчезновение диссидентов, лидеров оппозиции, там есть куда посмотреть….

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Либо второй вариант: Россия теряет интерес к Лукашенко, а дальше происходят события, которые приведут к политической трансформации в Белоруссии без участия Лукашенко. Наверно, он понял, что вариант с Россией лучше, с этим связаны телодвижения по переводу грузов в российские порты.

- Скажется ли это решение на стоимости белорусских нефтепродуктов на мировых рынках?

— Нет, не скажется. Белорусы использовали не только Клайпеду, но и Ригу, и эстонские порты. А от Эстонии до Нарвы и Петербурга около 200 километров. Фактически Лукашенко давал взятку, пытался задобрить три Прибалтийские республики, переводя туда свои товарные потоки. Он думал, что в ответ получит какие-то политические преференции, если будет подкармливать не одну Литву, а Латвию и Эстонию тоже.

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Поэтому если вместо Эстонии будет Усть-Луга, то с условием преференций от России Лукашенко может выиграть. Добрая воля владельцев российской транспортной инфраструктуры, которые готовы предоставить серьезные скидки, наоборот, может удешевить белорусский экспорт по сравнению с теми расходами, которые нефтяные и химические компании имеют сегодня.

- Утверждают, что прибалтийские порты станут городами-призраками после того, как белорусский транзит уйдет в Россию.

— Наверно, так и будет, потому что эти порты тупиковые. То есть там нечего и некуда возить, кроме российского и белорусского транзита. Какие-то мощности останутся, но деньги потеряют не только порты, но и железная дорога. А железная дорога — один из главных во всех трех республиках видов бизнеса, который приносит государству большие налоги. Там тоже будут большие потери.

- Выгодно ли будет для российской экономики это соглашение, ведь считается, что Москва долгое время спонсировала режим Лукашенко в ущерб себе? А в этом случае как?

— До сих пор это было именно так, потому что спонсировать прозападный курс Лукашенко не было никакого смысла. Но сейчас ситуация изменилась.

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Если Лукашенко согласится на глубокую интеграцию экономики, это не будет выбрасыванием денег на ветер, как в свое время было на Украине, когда Россия на протяжении десятилетий спонсировала прозападную политику украинского руководства. На своих ошибках мы чему-то научились.

- Располагают ли российские социологи данными об истинном рейтинге Александра Лукашенко?

— По состоянию на 9 августа прошлого года, день выборов, у него был рейтинг поддержки порядка 65%, то есть две трети населения его поддерживали.

Потом в связи с силовыми акциями, многие из которых были немотивированные, его рейтинг пошел вниз. Народ был недоволен силовой реакцией на выступления: люди получали по голове только за то, что вышли на улицу и попали в ненужное место в ненужное время.

Сейчас, когда протестные акции почти сошли на нет, уровень поддержки стал увеличиваться. Оценки, которые мы имеем, показывают, что его уровень поддержки приближается к тем показателям, которые были на лето прошлого года.

- Каким будет ваш прогноз для белорусской экономики на этот год? Удастся ли ей выбраться из кризиса?

— На самом деле никакого особого кризиса в белорусской экономике нет. Главный кризис был вызван закрытием экономики, когда бизнес останавливался на месяцы из-за эпидемии.

В Белоруссии такого тотального локдауна не было, поэтому серьезные потери компенсировать не придется. Кроме того, если будут предоставлены дополнительные кредиты, нефтяное и газовое соглашения уже заключены, белорусскую экономику ожидает год не хуже, чем 2019-й.