Перевалка белорусских грузов через Литву осуществлялась с участием олигархических предпринимательских групп, близких к Александру Лукашенко. Именно поэтому Лукашенко был не готов до сегодняшнего дня переводить грузопотоки на российские порты, рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист Алексей Зубец

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«Среди прочего оно предполагало двукратное снижение железнодорожных тарифов. Но Белоруссия почти ничего не сделала для перевода своих грузов на российские порты. Это связано с тем, что люди, близкие к Лукашенко, участвуют в литовских транспортных мощностях. В этом была главная проблема», — утверждает Алексей Зубец.

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По словам посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, Россия и Белоруссия готовятся к подписанию соглашения о перевалке белорусских грузов через российские порты. Проект документа подразумевает объемы транзита в 9,8 миллиона тонн в 2021-2023 годах.