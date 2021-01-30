В конце прошлого года, осенью, Российские железные дороги, владельцы терминалов на Балтике, связанных с перевалкой российских грузов, нефти и удобрений, сделали белорусской стороне предложение, от которого сложно отказаться.
«Среди прочего оно предполагало двукратное снижение железнодорожных тарифов. Но Белоруссия почти ничего не сделала для перевода своих грузов на российские порты. Это связано с тем, что люди, близкие к Лукашенко, участвуют в литовских транспортных мощностях. В этом была главная проблема», — утверждает Алексей Зубец.
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По словам посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, Россия и Белоруссия готовятся к подписанию соглашения о перевалке белорусских грузов через российские порты. Проект документа подразумевает объемы транзита в 9,8 миллиона тонн в 2021-2023 годах.