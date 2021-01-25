Очевидцы заметили 25 января в спальном Дарницком районе Киева автомобиль с символикой российского спецподразделения «Альфа» и сразу сообщили об этом в Службу безопасности Украины (СБУ), пишет Obozrevatel

Отмечается, что был замечен автомобиль с донецкими номерами и эмблемой Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ. Авто стоит на проспекте Петра Григоренко на Позняках возле магазина одежды. Не только Альфа. Назначены три охранника высокой выносливости для Зеленского © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«На дверце машины нанесена эмблема российской "Альфы" — спецподразделения в составе Федеральной службы безопасности РФ», — говорится в сообщении.

Также СМИ сообщают, что последняя перерегистрация на нового владельца состоялась в 2016 году. Сейчас владельцем машины является физлицо из Славянска Донецкой области.

Отдельно оговаривается, что на автомобиль нанесена именно эмблема российской «Альфы», а не группы «А» центра спецопераций при СБУ.