Отмечается, что был замечен автомобиль с донецкими номерами и эмблемой Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ. Авто стоит на проспекте Петра Григоренко на Позняках возле магазина одежды.
«На дверце машины нанесена эмблема российской "Альфы" — спецподразделения в составе Федеральной службы безопасности РФ», — говорится в сообщении.
Также СМИ сообщают, что последняя перерегистрация на нового владельца состоялась в 2016 году. Сейчас владельцем машины является физлицо из Славянска Донецкой области.
Отдельно оговаривается, что на автомобиль нанесена именно эмблема российской «Альфы», а не группы «А» центра спецопераций при СБУ.