Протестные акции против повышения тарифов на коммунальные услуги проходят в нескольких городах Украины, в том числе в Житомире, где люди прорвались в местный горсовет. Об этом 25 января сообщает PavlovskyNews

В частности, акции проходят в Херсоне, Житомире, в Полтавской и Харьковской областях. Отмечается, что решение Кабинета министров о снижении стоимости газа не удовлетворило украинцев.

«Херсон протестует против грабительских тарифов на коммунальные услуги. В ходе акции активисты двигались по пешеходному переходу на трассе Херсон-Одесса, что приостановило движение транспорта», — говорится в сообщении.

Тарифный майдан пришел «поздравить» Зеленского к его офису © AFP, Sergei SUPINSKY

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.