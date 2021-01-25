В частности, акции проходят в Херсоне, Житомире, в Полтавской и Харьковской областях. Отмечается, что решение Кабинета министров о снижении стоимости газа не удовлетворило украинцев.
«Херсон протестует против грабительских тарифов на коммунальные услуги. В ходе акции активисты двигались по пешеходному переходу на трассе Херсон-Одесса, что приостановило движение транспорта», — говорится в сообщении.
В Житомире проходит сразу два митинга. Протестующие прорвались в зал горсовета. Организаторы также проводят акцию в Киеве под Офисом президента, которая закончится автопробегом к госдаче президента.
Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривны (7,14 рубля).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.