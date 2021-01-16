Любовница стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) Анастасия Шульженко заявила, что артист не так прост, как пытается казаться и она была не единственной, с кем он изменял своей жене певице украинского происхождения Наташе Королевой. Соответствующий комментарий на днях девушка оставила в Instagram

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Глушко сначала отрицал измену, но позже все же сделал публичное признание, правда уточнив, что его «опоили». Это настолько возмутило девушку, что она пошла на ток-шоу, где рассказала: их близкое общение со стриптизером не ограничилось одной встречей.

Позже Шульженко раскаялась и сказала, что больше не будет иметь дело ни с Тарзаном, ни с каким-либо другим женатым мужчиной и пообещала больше ничего про стриптизера не говорить.

Однако комментарии с изрядным количеством желчи ежедневно продолжают сыпаться на девушку, и она не выдержала, заявив, что она — не единственная, кто у него был и есть «на стороне».

«Из трех женщин у него было или есть две любовницы. Просто кто-то боится это признать, а кто-то нет. В нашем обществе принято, чтобы женщина всегда молчала и терпела, а с какого, скажите мне? Не старайтесь казаться лучше, чем вы есть», — написала Шульженко.

При этом Тарзан и Королева утверждают, что помирились и демонстрируют нежные отношения. Певица даже похвасталась, что супруг сделал ей предложение с кольцом за 9 тысяч долларов, и они сыграют вторую свадьбу.

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