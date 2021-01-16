Впервые новость о том, что у Тарзана есть любовница, СМИ узнали именно от Шульженко, она заявила, что состояла в интимных отношениях со звездой, после того, как селебрити обвинили ее в краже драгоценностей.
Глушко сначала отрицал измену, но позже все же сделал публичное признание, правда уточнив, что его «опоили». Это настолько возмутило девушку, что она пошла на ток-шоу, где рассказала: их близкое общение со стриптизером не ограничилось одной встречей.
Позже Шульженко раскаялась и сказала, что больше не будет иметь дело ни с Тарзаном, ни с каким-либо другим женатым мужчиной и пообещала больше ничего про стриптизера не говорить.
Однако комментарии с изрядным количеством желчи ежедневно продолжают сыпаться на девушку, и она не выдержала, заявив, что она — не единственная, кто у него был и есть «на стороне».
«Из трех женщин у него было или есть две любовницы. Просто кто-то боится это признать, а кто-то нет. В нашем обществе принято, чтобы женщина всегда молчала и терпела, а с какого, скажите мне? Не старайтесь казаться лучше, чем вы есть», — написала Шульженко.
При этом Тарзан и Королева утверждают, что помирились и демонстрируют нежные отношения. Певица даже похвасталась, что супруг сделал ей предложение с кольцом за 9 тысяч долларов, и они сыграют вторую свадьбу.
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