Исторический раздел нового англоязычного сайта МИД Украины Ukraine Now содержит информацию о том, что Холокост якобы является делом рук советской власти. На сайте отмечается, что до 1991 года украинцы жили «под властью тоталитарного режима как составная часть коммунистического СССР»

«Это было тяжелое время с ужасными трагедиями и вызовами — насильственной коллективизацией, геноцидом-Голодомором, Большим террором, Холокостом, депортациями, ГУЛАГ, карательной психиатрией, советскими военными интервенциями, Чернобыльской катастрофой, которые забрали жизни миллионов украинцев, представлявших много разных национальностей», — говорится в сообщении.

На Украине кандидат в депутаты призвал «уничтожать москалей, жидов и негров»

Холокост — уничтожение евреев нацисткой Германией и ее союзниками во время Второй мировой войны. Именно вклад СССР в победу над нацизмом стал ключевым, в том числе и в деле спасения евреев, что признает руководство современного Израиля. Известно также, что многие украинские националисты, которые воевали на стороне Третьего рейха, служили охранниками в тогдашних концлагерях. Антисемитские выходки регулярно происходят на Украине и сегодня.

Логотип сайта, который украинское правительство утвердило в 2018 году, широко обсуждался в соцсетях. Пользователи заметили определенное сходство логотипа Ukraine NOW с известным сайтом PornHub.